أول ظهور للفنانة لقاء سويدان في فرح نجل مصطفى قمر «فيديو»

ظهرت الفنانه لقاء سويدان خلال حفل زفاف ابن الفنان مصطفى قمر، وتبدو قد تماثلت للشفاء؛ إذ نشرت فيديو لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» من فرح نجل المطرب.

وكانت لقاء نشرت عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ أيام، قائلة: «أنا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور شغل أو حاجات مبهجة ومابحبش الأخبار الكئيبة، بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جدا، لأني مريضة جدا من فترة وبتحسن ببطء»، مضيفة: «ادعوا لي في صلاتكم ومن قلبكم اعذروني في عدم ردي علي الموبايل».

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنها لست مريضة بفيروس كورونا كما اعتقد البعض، مؤكدة أن الأمر بعيد تماما عن ذلك، لكنها مصابة بمرض لن تحب الحديث عن تفاصيله حاليا.

وظهرت لقاء خلال السباق الرمضاني في مسلسل «ولاد ناس»، من بطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، صفاء الطوخي، وفاء صادق، أحمد وفيق، ألفت عمر، أحمد صيام، محمود حجازي، محمد عز، وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج هاني كمال.