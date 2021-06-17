وزير قطاع الأعمال: إنشاء 3000 محطة شحن كهرباء للسيارات «تابعة للحكومة»

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن الصين متفوقة في صناعة السيارات الكهربية على أمريكا وأوربا عدا تسلا لافتًا أن التقدم الصيني في السيارات الكهربية نتيجة استثمارات ودعم من الحكومة منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية كانت تدعم السيارات الكهربية في بدايتها بمبلغ يصل لـ9000 دولار، وأن هذا المبلغ وصل الأن لـ3000 دولار، بسبب غلاء سعرها عن السيارات التقليدية.

وأوضح توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الفرق في السعر بين السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية يمكنك الحصول على قيمته بعد استهلاك 300 ألف كيلو بالسيارة كتوفير في الوقود.

وتحدث توفيق، عن مميزات السيارات الكهربية لافتًا أنها توفر مصاريف الصيانة حيث يتم فحصها بصفة دورية وتغيير أماكن الإطارات الخاصة بها عند السير 7000 كيلو «اللي ورا تطلعه قدام واللي قدام ترجعه ورا» وتغير تيل الفرامل كل 30 ألف كيلو.

وشدد على أهمية وجود شبكة مستقرة من محطات شحن الكهرباء تنشأها الحكومة، وأنه بالفعل يتم إنشاء عدد كبير من المحطات وصلت حاليًا 200 محطة شحن أنشأتها الشركات الخاصة، وأن الحكومة تنوي إنشاء 3000 محطة كهربية خلال 18 شهرًا بواسطة شركة سيتم إنشائها بمشاركة شركة للقطاع الخاص، ستدير المحطات وستشارك بـ30% من رأس المال.