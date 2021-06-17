حمو بيكا ينشر صورة سياراته في ثوبها الجديد: عيار 24

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة لأحدث سيارة له من ماركة «أودي»، بعد تجديدها، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب حمو بيكا على الصورة: «عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24».

وكان حمو بيكا، قد أعلن إحياء حفلا غنائيا أمس الأربعاء، في مدينة الرحاب، بصحبة عمر كمال، ورضا البحراوي، والراقصة جوهرة.

وكشف حمو بيكا، عن تفاصيل الحفل؛ إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «سعر التيكت العادي 500 جنيه، والفي أي بي 1500 جنيه.. شامل عشاء - سوفت درينك - سناكس ترابيزة».

وأثار ارتفاع سعر التذكرة، غصب جمهوره؛ إذ كتب أحدهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «العادى 500 جنيه ليه كده.. يا بيكا ده عمرو دياب معملهاش»، فيما علق آخر: «أنا أدفع 500 جنيه علشان اتفرج عليكوا؟».