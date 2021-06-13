التذكرة بـ1500 جنيه.. تفاصيل حفل حمو بيكا وعمر كمال الأربعاء

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إحيائه حفلا غنائيا الأربعاء المُقبل، في مدينة الرحاب، وذلك بصحبة عمر كمال، ورضا البحراوي، والراقصة جوهرة.

وكشف حمو بيكا، عن تفاصيل الحفل، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «سعر التيكت العادى 500 جنيه، والفي أي بي 1500 جنيه.. شامل عشاء - سوفت درينك - سناكس ترابيزة».

وأثار ارتفاع سعر التذكرة، غصب جمهوره، حيث كتب أحدهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «العادى 500 جنيه ليه كده.. يا بيكا ده عمرو دياب معملهاش»، فيما كتب آخر: «أنا أدفع 500 جنيه علشان اتفرج عليكوا؟».

حمو بيكا يستولى على ألحان عصام كاريكا

وكان حمو بيكا، استولى على لحنين من ألحان الفنان عصام كاريكا، كان قدمهما خلال مسيرته الفنية، وحولهما لأغنيات مهرجانات، وفق ما أعلنه كاريكا.

وكشف عصام كاريكا، أن الأغنيتين اللتين سرقهما «بيكا»، هما «البسكلتة» التي قدمها الفنان محمد سعد في فيلم «اللمبي» مع الفنانة عبلة كامل، وقدمها بيكا بعنوان «رانج روفر» وأيضا أغنية «بوم بوحة» التي قدمها الفنان نفسه في فيلم «بوحة» وقدمها بيكا بعنوان «بوم بيكا».

وحول اعتزامه مقاضاة «بيكا» قال كاريكا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «مارفعتش أي قضية على أي شخص، وأنا أكبر من كده».

وعاد الفنان عصام كاريكا بقوة إلى الساحة الفنية مؤخرا مع شركة «لايف ستايلز ستوديوز»، من خلال أغنية وكليب جديد بعنوان «حياتي ارتاحت»، التي أصدرتها الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وحمل العمل بتفاصيله كل ميزات الأغنية الناجحة التي كانت هدية مميزة للجمهور في احتفالات أعياد رأس السنة، واستقبال العام الجديد 2021، حيث ظهر عصام بصورة جديدة ومميزة في الفيديو كليب، الذي أخرجته ردينة حاطوم، من خلال قصة طريفة أظهرته ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سببا في تعاسته.

أغنية «حياتي ارتاحت»، من كلمات مصطفى محمد، ألحان عصام كاريكا، توزيع جيزو، ميكس وماستر محمد جودة.