عصام كاريكا عن مقاضاته حمو بيكا بسبب سرقة ألحانه: «أنا أكبر من كده»

استولى مطرب المهرجانات حمو بيكا، على لحنين من ألحان الفنان عصام كاريكا، كان قد قدمهما خلال مسيرته الفنية وحولهما لأغنيات مهرجانات، وفق ما أعلنه كاريكا.

وكشف عصام كاريكا، أن الأغنيتين اللتين قام «بيكا» بسرقتهما هما «البسكلتة» التي قدمها الفنان محمد سعد في فيلم «اللمبي» مع الفنانة عبلة كامل، وقدمها بيكا بعنوان «رانج روفر» وأيضا أغنية «بوم بوحة» التي قدمها الفنان نفسه في فيلم «بوحة» وقدمها بيكا بعنوان «بوم بيكا».

وحول اعتزامه مقاضاة «بيكا» قال كاريكا لـ«الوطن»: «مارفعتش أي قضية على أي شخص، وأنا أكبر من كده».

وعاد الفنان عصام كاريكا بقوة إلى الساحة الفنية مؤخرا مع شركة «لايف ستايلز ستوديوز»، من خلال أغنية وكليب جديد بعنوان «حياتي ارتاحت»، التي أصدرتها الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وحمل العمل بتفاصيله كل ميزات الأغنية الناجحة التي كانت هدية مميزة للجمهور في احتفالات أعياد رأس السنة، واستقبال العام الجديد 2021، حيث ظهر عصام بصورة جديدة ومميزة في الفيديو كليب، الذي أخرجته ردينة حاطوم، من خلال قصة طريفة أظهرته ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سببا في تعاسته.

أغنية «حياتي ارتاحت»، من كلمات مصطفى محمد، ألحان عصام كاريكا، توزيع جيزو، ميكس وماستر محمد جودة.

يذكر أن كاريكا قد قدم خلال مشواره الفني عددا كبيرا من الألبومات الغنائية والألحان المتميزة مع كافة نجوم الغناء بمصر والوطن العربي، أمثال عمرو دياب ومحمد فؤاد وراغب علامة، كما قدم موسيقى عدد كبير من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم «عايز حقي» الذي شارك في بطولته مع هاني رمزي وهند صبري.