4 دول تشهد انتشار «جدري القرود» بعد ظهوره ببريطانيا.. منهم 3 بأفريقيا

أثار إعلان السلطات الصحية في المملكة المتحدة، عن رصد حالتين إصابة بمرض جدري القرود، خوف الكثيرين، خاصة أن المرض معدي وينتقل من حيوانات موجودة في البيئة، بحسب ما أكد الدكتور ضياء كامل أستاذ علم الأمراض في لندن، والذي أشار في تصريحات تلفزيونية له، إلى أن الحالتين في مقاطعة ويلث منهم حالة زارت نيجيريا قريبا منذ عدة أشهر.

وأوضح كامل، أن هذا المرض ظهر لأول مرة عام 1959 في زائير بين الحيوانات، وانتشر في البشر في السبعينيات، وظهر في الدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا، لافتًا إلى أنه ينتقل من الحيوانات للإنسان خاصة القوارض والقرود والسناجب.

وترصد «الوطن» خريطة انتشار مرض «جدري القرود» منذ انتقاله للبشر عام 1970 حتى يومنا، كما يلي:

الكونجو الديموقراطية عام 1970

وكُشِف لأول مرّة، عن جدري القردة بين البشر عام 1970 بالكونجو الديمقراطية لدى صبي عمره 9 سنوات، كان يعيش في منطقة استُؤصِل منها الجدري عام 1968.

وأُبلِغت السلطات الصحية منذ ذلك الحين عن حدوث معظم حالات الإصابة بالمرض في المناطق الريفية من الغابات المطيرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب أفريقيا، خاصة في الكونجو الديمقراطية التي اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنها موطن المرض، واندلعت فيها فاشية كبرى لجدري القرود عامي 1996 و1997.

الولايات المتحدة الأمريكية في 2003

وأُبلغت السلطات الصحية في خريف عام 2003 بوقوع حالات، مؤكّدة من جدري القردة في المنطقة الغربية الوسطى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى للإبلاغ عن حالات مصابة بالمرض خارج قارة أفريقيا، وتبيّن وقتها أن معظم المرضى المصابين به كانوا قد خالطوا كلاب البراري الأليفة مخالطة حميمة حسبما أكدت منظمة الصحة العالمية.

السودان عام 2005

واندلعت عام 2005 فاشية لجدري القرود في ولاية الوحدة بالسودان، حيث أُبلِغت السلطات الصحية عن وقوع حالات متفرقة في أجزاء أخرى من أفريقيا.

الكونجو عام 2009

وعام 2009، حددت حملة توعية في أوساط اللاجئين الوافدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حالتين للإصابة بجدري القردة.

جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2016

وشهدت جمهورية أفريقيا الوسطى، احتواء 26 حالة بينما وقعت حالتي وفاة في إطار اندلاع فاشية أخرى للمرض في الفترة الواقعة بين أغسطس وأكتوبر عام 2016.