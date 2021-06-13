بيطري: حلب الأبقار سبب فيروس جدري البقر وعلاجه لقاح «القرود»

قال الدكتور محمد شفيق، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن فيروس جدري البقر من نفس عائلة فيروس جدري القرود، وأن طريقة التعامل معه يكون من خلال رفع المناعة أو من خلال التحصينات والتطعيمات، لا سيما وأن الفيروسات ليس لها علاجات، مشيرا أن جدري البقر وجدري القرود من عائلة فيروسية واحدة، ومن ثم تتشابه في جميع الخصائص والصفات، ولذلك فإنه في بعض الأوقات يتم استخدام لقاح واحد لمن يصاب بأي منهما، لافتا إلى أن هناك مرض آخر يصيب الأبقار ويسمى الجلد العقدي.

جدري البقر و جدري القرود

وأضاف محمد شفيق في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه لا يوجد لقاح مخصوص لعلاج فيروس جدري البقر أو جدري القرود، وبالتالي يتم استخدام بعض اللقاحات من نفس المجموعة، وميزتها أنها لها علاقة ببعضها البعض، كما أن تطعيمات الجدري التي حصل عليها المصريون في الصغر تعد تحصينا ضد جدري البقر وجدري القرود أيضا، بحسب تعبيره.

الجلد العقدي

وكشف «شفيق» أن كلا الفيروسين جدري البقر وجدري القرود ليسا منتشرين، لكنه أشار أيضا إلى أن هناك مرض آخر يأتي للأبقار غير الجدري يسمى الجلد العقدي، هو المنتشر في الأبقار وليس معدي، لكن «الكاو بوكس» وهو الجدري الخاص بالأبقار هو المعدي.

حلب الأبقار

وبخصوص حالات الإصابة بفيروس جدري البقر، قال أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، إنها حالات قليلة جدا، وتأتي من حلب الأبقار، وبالتالي فإن يد الإنسان التي تحلب الأبقار وتصاب بفيروس جدري البقر تصاب بمرض جلدي يظهر في صورة حبوب، كما أن الإصابة لا تسبب ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

وأوضح الخبير البيطري أن احتمال الإصابة بفيروس جدري البقر سيتضائل لمن حصل على التطعيم ضد مرض الجدري، كما أن درجة انتقال فيرس جدري البقر إلى الإنسان أصبحت ضعيفة لارتفاع نسبة الوعي وضعف التعامل المباشر مع الأبقار، مضيفا أن خطورته لم تكن كبيرة إذ أن أعراض الإصابة به مجرد أشياء جلدية ونسبة الوفيات ضعيفة جدا، بحسب تعبيره.