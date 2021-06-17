أول صور لوالدة هنا الزاهد بعد خروجها من المستشفى

طمأنت الإعلاميه دعاء عامر، عبر حسابها بموقع «انستجرام»، الجمهور على والدة الفنانة هنا الزاهد، من خلال مجموعة فيديوهات وصور نشرتها بخاصية «استوري».

وزارت دعاء والدة هنا وفرح الزاهد، في منزلها بوليمة كبيرة، احتفالا بشفائها بعد العمليه الجراحية، قائلة: «هذه زيارة المريض».

خروج والدها هنا الزاهد من المستشفي

وكانت أعلنت هنا الزاهد صباح أمس، مغادرة والدتها المستشفي لتكمله العلاج في المنزل، وكتبت عبر «استوري انستجرام»: «الحمدلله خرجنا من المستشفى وهتكمل علاج في البيت»، موجهة التحية لكل الأشخاص الذين زاروها ومن تابعوا حالتها للاطمئنان عليها.

هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها لعملية خطيرة

وأعلنت هنا منذ أيام اجراء والدتها لعمليه جراحية خطيرة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها، وكتبت عبر «انستجرام»: «الـ5 أيام الجايين مهمين أوي ندعي فيهم عشان هيحدد حاجات كتير، أرجو الدعاء، وشكرًا لكل الناس اللي سألت على والدتي ماتشفوش حاجة وحشة أبدًا في أي حد غالي عليكوا».

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم والدة هنا الزاهد والدعاء لها؛ فكتب الفنان شيكو لها تعليقا، قال فيه: «إن شاء الله تقوم بالسلامة».ً

وقالت أيتن عامر: «ربنا يشفيها يا رب»،

وشاركت هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «النمر» مع كلا من محمد إمام ومحمد رياض ونرمين الفقي وأحمد حلاوة وبيومى فؤاد وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.