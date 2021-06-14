يتابع قطاع كبير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء اختراق صفحة هنا الزاهد وأحمد فهمي، عبر موقع «فيس بوك»، مساء اليوم الإثنين.

وجاء اختراق صفحة هنا الزاهد وأحمد فهمي في ساعة واحدة، وذلك عقب تحذير الأولى، لجمهور زوجها من تصديق أي منشور مُتداول عبر صفحة أحمد فهمي بعد سرقتها.

وبعد اختراق صفحة هنا الزاهد وأحمد فهمى، عمل الـ«هاكرز» على تغيير الصورة الشخصية للصفحتين على موقع «فيس بوك»، مُعلقًا عليها بقوله: «أنا مش بعيد.. الدور علي مين!».

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد، قد أعلنت قبل قليل عن تعرض الصفحة الرسمية للفنان أحمد فهمي، عبر «فيس بوك»، للسرقة، من قِبل قراصنة «هاكرز».

وكتبت هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «يا جماعة في هاكر سرق صفحة أحمد فهمي وهو غير مسئول عن أي حاجة هتنزل».

وكان أدمن الصفحة الرسمية لـ أحمد فهمي، قد حاول الإفلات من محاولة السرقة، حيث كتب قبيل سيطرة الـ«هاكرز» على الصفحة، بدقائق معدودة، قائلة: «قديم أوي اللي لسه باعت لي لينك الهاك بتاع أمازون ده قالك هيهكرني كده أنا بابا يلا».

اختراق صفحة هنا الزاهد وأحمد فهمى..

وكان الفنان أحمد فهمي، قد كشف عن كواليس التعاون مع زوجته الفنانة هنا الزاهد في مسلسلها الأخير «حلوة الدنيا سكر»، قائلا: «مقدرش أقولها لا أبدا».

وأضاف «فهمي» خلال ندوته الأخيرة بالـ«الوطن»: «كنت قلقا بشأن ظهوري مع هنا الزاهد، وكنت لا أريد أن يقول أحد أنني ظهرت معها، فهي لازالت صغيرة في العمر، وأمامها مستقبل كبير، لذلك ظهرت في مشهد واحد بدون أي كلام».

وتابع الفنان: «على الرغم من أنها إذا طلبت مني أن أظهر في 5 حلقات كاملة سأكون موجود بدون أجر، لكن هذا تفكير ذكي من كريم أبو ذكري، بأن أكون قد شاركتها في نجاحها، ولكن لم يكون ظهوري مؤثرا، وبعيد عن أنها زوجتي أعتقد أن هنا بعد 4 سنوات ستكون في مكان مختلف».

بعد اختراق صفحة هنا الزاهد وأحمد فهمى.. «السفاح» ينطلق في أغسطس

ومن ناحية أخري، يستعد فهمي لتصوير مسلسل «السفاح»، بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة من التحضيرات الخاصة بالشخصية، موضحا أنّ المسلسل مكوّن من حوالي 8 حلقات تقريبًا؛ إذ لم يتم الاستقرار بعد على المُخرج أو باقي الأبطال.

وأحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، وهي خاصة بـ«سفاح الجيزة»، الذي صدرت ضده أحكام بالإعدام مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا المشروع الدرامي جاء عن طريق الصدفة؛ إذ تلقى عرضًا من قِبل مُنتج برنامج «رحالة» بعد حلقته، التي عُرضت في شهر رمضان الماضي، عبر إحدى المنصات الرقمية.

وأرجع أحمد فهمي خوضه تلك التجربة، إلى حماسه الشديد بالمشروع، كما أن السيناريو الذي كتبته إنجي أبو السعود ومحمد صلاح أبو السعود، نال إعجابه الشديد، مؤكدًا أنّ هذه التجربة البعيدة تمامًا عن الكوميدية لا يمكن اعتبارها مُغامرة فنية إطلاقًا، قائلًا: «أصعب أنواع التمثيل والتصوير والتنفيذ هو الكوميدي؛ إذ إنّ فكرة المُشاركة في تجربة فنية جادة تُعد منطقة آمنة، حال تنفيذها بشكلٍ جيد».