والدة هنا الزاهد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها اليوم

تغادر شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، المستشفى، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تحسن حالتها الصحية، عقب خضوعها لجراحة خطيرة، السبت الماضي، داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وقال مصدر مقرب من الزاهد لـ«الوطن»، إن والدة الأخيرة ستقضي فترة نقاهة في منزلها، ومن المقرر أن تمارس حياتها بعدها بشكل طبيعي.

وكانت هنا الزاهد طالبت جمهورها بالدعاء لوالدتها، بتجاوز أزمتها الصحية بسلام، حيث كتبت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «أرجو الدعاء لوالدتى أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشفى الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام».

وفي رسالة أخرى، شكرت هنا الزاهد كل من اطمأن على الحالة الصحية لوالدتها قائلة: «أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا، سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة، الخمس أيام الجايين مهمين أوى، ندعى فيهم عشان هيحدد حاجات كتير، أرجو الدعاء وشكرًا لكل الناس اللى سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة أبدا في أي حد غالى عليكم شكرا»

خلال الساعات الماضية كشفت هنا الزاهد عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام» خضوع والدتها لعملية جراحية دون الكشف عن تفاصيلها، واكتفت بقولها «أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية مهمة، فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله».

وللفنانة هنا الزاهد شقيقتان وهما نور الزاهد، وفرح الزاهد التي طلت على الجمهور لأول مرة كممثلة من خلال دور جسدت فيه الدكتورة صابرين شقيقة هنا بالفعل من خلال حكاية «المتخصصة» ضمن حكايات مسلسل حلوة الدنيا سكر مع أحمد سلطان، كما حصلت على دور أكبر أظهر إمكانياتها كممثلة من خلال مسلسل الطاووس الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2021 مع جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، خالد عليش، أيمن عزب، جميل برسوم، أحمد فؤاد سليم، سيناريو وحوار كريم الدليل، إخراج رؤوف عبدالعزيز.