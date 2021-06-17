وزيرة الطاقة ببريطانيا: دعم مشروع المونوريل بـ1.7 مليار جنيه استرليني

أكدت وزيرة الطاقة والنمو الأخضر وتغير المناخ ببريطانيا، آنا ماري، دعم بلادها لمشروع حماية دلتا النيل من الفيضانات الساحلية لزيادة صمود المجتمعات الساحلية، قائلة «إنه مشروع رائع للغاية ومن المشروعات العملاقة التى يمولها صندوق المناخ الأخضر الممول من المملكة بمليار ونصف المليار جنيه استرليني في الفترة من 2020 لـ2023، حيث يهدف إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كيلو متر».

وأعربت وزيرة الطاقة البريطانية خلال لقاء خاص مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، عن حماسها لرؤية المونوريل كجزء من منظومة النقل للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتة لدعم هذا المشروع بمبلغ 1.7 مليار جنيه استرليني من هيئة تمويل الصادرات البريطانية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تنسيق في تشغيل المونوريل بين مصر وبريطانيا، مشيدة بمحطة بمبان للطاقة الشمسية في أسوان.

وتحدثت الوزيرة البريطانية عن دور بلادها في مواجهة تغير المناخ، لافتة إلى أن المملكة المتحدة تعهدت بتخصيص 11.36 مليار جنيه استرليني على مدار 5 سنوات للإسهام في التوصل لحلول لهذه الأزمة.

وأشارت إلى أنه خلال قمة الدول الـ7 الكبار نهاية الأسبوع الماضي تعهدت الدول الكبرى بتوفير مزيد من المبالغ من أجل مواجهة تغير المناخ، معربة عن حرص الجميع على الوفاء بالتزام تخصيص 100 مليار دولار، والتي تعهدوا بها خلال اتفاق باريس للمناخ.

يشار إلى آن مارى تريفولين، ممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف ومواجهة تغير المناخ لمؤتمر المناخ الدولي COP26، مصر بصحبة وفد، حيث تُعد أول زيارة للوزيرة البريطانية في هذا المنصب لمناقشة تحضيرات مؤتمر المناخ القادم COP26، والمقرر عقده في نوفمبر المقبل، نظراً لمسؤوليتها عن الجزء الخاص بالتكيف المناخى والسبل الممكنة لبريطانيا لدعم مصر في زيادة طموحاتها المناخية وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة بين البلدين.