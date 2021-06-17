إصابة طفل سقط من الدور الثالث بأسيوط.. «كان بيطل من الشباك»

أصيب طفل إثر سقوطه من شباك منزلهم بالطابق الثالث بشارع مجلس مدينة البداري بمحافظة أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بسقوط طفل من الطابق الثالث بشارع مجلس المدينة بالبندر بدائرة المركز.

وانتقل فريق من مباحث المركز، وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط الطفل «مينا.م.م» 7 سنوات، من الدور الثالث بداخل المنزل، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى البداري المركزي وتحويله إلى المستشفى الجامعي.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، عن أنه أثناء وقوف الطفل بشباك الدور الثالث بالمنزل اختل توازنه وسقط بالدور الأرضي داخل المنزل وحدثت الإصابة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.