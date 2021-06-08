إصابة عامل سقط من أعلى سقالات تجديد مبنى محافظة القليوبية

شهد محيط الديوان العام بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، سقوط عامل من أعلى السقالات، التي تم بها إنهاء أعمال تجديد مبنى المحافظة، وتم نقل العامل المصاب إلى مستشفي بنها الجامعي.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ من قسم بنها، يفيد بسقوط عامل من سقالة أمام مبنى الديوان العام لمحافظة القليوبية .

انتقل اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إلى محل البلاغ، وتبين ان المصاب عامل سقط من أعلى سقالة، أثناء ممارسة عمله لإنهاء أعمال تطوير مبنى المحافظة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وأوضح مصدر طبي بالمستشفى أن الأشعه بها نزيف في المخ وكسور في فقرات الظهر، فيما أمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمتابعة حالة العامل، وإجراء الفحصوات الطبية له وتقديم الرعاية اللازمة.