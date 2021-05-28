مصرع طفل غرقا وإصابة آخر سقط من أعلى سلم المنزل في سوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا، إثر سقوطه داخل ترعة بقرية نزلة عمارة دائرة مركز طهطا شمال سوهاج، وانتشلت الجثة ونقلت لمشرحة مستشفي طهطا العام.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، فيما أصيب طفل بنزيف في البطن إثر سقوطه من أعلى سلم الطابق الأول بمنزله بدائرة مركز طما، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعى.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من مستشفي طهطا العام بوصول الطفل «شهاب.ر.ص»، 8 سنوات تلميذ ويقيم بناحية نزلة عماره دائرة المركز جثة هامدة، إثر حادث غرق.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤال جده بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو حفيده سقط بالترعة المجاورة للمنزل، ما أدى لغرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، وصرحت بدفن الجثة.

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل «محمود.ا.ع»، 7 سنوات، يقيم شارع أحمد ماهر، دائرة المركز، مصاباً باشتباه نزيف في البطن، إثر سقوط من علو.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والده «أحمد.ع.م»، 37 عامًا، سائق ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أعلي سلم المنزل بالطابق الأول اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.