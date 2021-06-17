إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في حادث سير بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، كما أصيب شخصان في تصادم سيارة نقل و«تروسيكل» بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى دار السلام المركزي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ بتصادم بين دراجتين بخاريتين «موتوسيكل»، ووجود مصابين، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «رشدي.ف.ع» 33 عامًا، مصابًا بجروح متهتكة بالوجه وجرح قطعي بالساق اليسرى، «محمد.ع.م» 18 عامًا، مصابا باشتباه قطع بالرباط الصليبي، و«محمد.ع.أ» 35 عامًا، مصابا بجروح بالجبهة وفروة الرأس، وتم نقل المصابين الأول والثاني لمستشفى سوهاج الجامعي، والأخير للمستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتبلغ لمركز شرطة سوهاج بوجود مصادمة ووجود مصابين بناحية دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «نقل» قيادة «كاظم.م.ا» 29 عامًا، سائق، ويقيم بناحية دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية تروسيكل قيادة «محمد.ا.ف» 17 عامًا، طالب، ومقيم بذات الناحية.

وأسفر عن الحادث إصابة قائد الدراجة النارية ومرافقة «حازم.ع.ا» 11 عامًا، تلميذ، ويقيم بذات الناحية، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.