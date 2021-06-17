وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 سلسة وبعيدة عن التعقيد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون سلسة وبعيدة كل البعد عن التعقيد، لأنها ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة والذي سيعقد يوم الإثنين المقبل الموافق 21 يونيو الجاري، مهم جداً للغاية لتدريب الطلاب على شكل أسئلة الامتحانات، وكيفية الإجابة على التابلت والبابل شيت، منوهاً بأن الامتحانات ستكون مزيج بين الإلكتروني والورقي.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من أي مكروه، لافتاً إلى أنه سيتم وضع بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان الامتحانية لتعقيم الطلاب والمعلمين والمراقبين، موضحاً أن الوزارة عازمة على تسيير امتحانات الثانوية العامة بشكل منظم، والتغلب على أى معوقات مهما كانت.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تكلفة تجهيز وتأمين امتحانات الثانوية العامة 2021، تصل إلى مليار جنيه، تزامناً مع جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أنه سيتم تسكين 20 طالبا بكل لجنة امتحانية لتحقيق التباعد الجسدي والإجتماعي بين الطلاب، للحد من انتشار كورونا، منوهاً بأنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالاستعداد التام لعقد الامتحانات في 10 يوليو المقبل.

وأشار وزير التعليم، إلى أن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021، سيتم تسليمها للمديريات التعليمية صباح اليوم، على أن يتم توزيعها على الطلاب في المدارس يوم السبت المقبل، علاوة على إعلان رقم الجلوس على التابلت الخاص بالطلاب اليوم، موضحاً أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات وسيكون ذلك بصفة دورية، مشدداً على ضرورة الإلتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.