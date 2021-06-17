أبرزها رفح الجديدة.. إنجازات الإسكان في شمال سيناء خلال 7 سنوات

كشف اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، عن إنجازات الإسكان في المحافظة خلال السبع سنوات الماضية، قائلا إنه جرى إنشاء إسكان اجتماعي في المحافظة بتكلفة 400 مليون جنيه، بإجمالي 2608 وحدة شكنية في مناطق مختلفة بالمحافظة ولا سيما في العريش أو بئر العبد أو الحسنة أو نخل.

وأضاف شوشة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، أن المحافظة استفادت من الإسكان الاجتماعي بالحصول على جزء، وخصصته لأبناء رفح والشيخ زويد الذين أضيروا من الإرهاب، لافتا أن التكلفة الإيجارية لهذه الوحدات 425 جنيه بينما يدفع المواطن 100 جنيه، والدولة تتحمل 325 جنيه.

ولفت إلى أنه جارِ إنشاء مدينة رفح الجديدة للأهالي الذين تأثروا بالعمليات الإرهابية في رفح والشيخ زويد، ولحين الانتهاء منها تستضيفهم المحافظة في وحدات الإسكان الاجتماعي، وأن تكلفة المرحلة الأولى للمدينة مليار و435 مليون جنيه، لتوفير 3456 وحدة سكنية، وهذه أرقام كبيرة.

وأكد أنه سيتم في بداية العام المقبل العمارات الخاصة لأهالي رفح والشيخ زويد بمدينة رفح الجديدة بإجمالي 84 عمارة «متشطبة»، بجانب المسجد ومكتب البريد والسوق.

وأشار إلى أن منطقة «المساعيد» المشهورة كان بها إسكان تعاوني تحتوي على 105 عمارة، والذي وصل لمرحلة أنه آيل للسقوط، فجرى هدم كامل لهذه العمارات وإعادة بناءهم من جديد، ويتبقى هذا العام آخر 10 عمارات للانتهاء منها، لافتا أن العمارة الواحدة تحتوي على 6 أدوار كل دور به 4 وحدات سكنية.

وأوضح أن إهداء الرئيس السيسي وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي لسيدة كفيفة خبر أسعد المصريين بالكامل، خاصة أن السيدة لديها 5 شقيقات كفيفات، وهذه الخطوة أدخلت السعادة لقلب هذه السيدة.