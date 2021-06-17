يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2021، والذي يمكن الدخول عليها من خلال هذا الرابط، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب يتسلم كلمة المرور الخاصة به من تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة وذلك قبل بدء الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده 21 يونيو الجاري، موضحة أن الطالب يحصل على رقم الجلوس قبل الامتحان التجريبي الثالث ثم يؤدي به الامتحانات النهائية والتي من المقرر عقدها في شهر يوليو المقبل.

موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة

موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة، يتيح للطلاب الحصول على الكود الخاص بهم، وجميع بياناتهم من خلال تأكيد استلام كلمة المرور وإدخال الكود الخاص بالطالب وكلمة المرور المرسلة إلى التابلت، موضحة أنه في حالة عدم وصول الطالب لكلمة المرور إلى التابلت، يمكن إرسالها إلى البريد الموحد الخاص به.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن أرقام جلوس الثانوية العامة يمكن الحصول عليها من خلال فتح الرابط على تطبيق تنويهات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد الامتحان التجريبي الثالث في المدارس الحكومية اعتبارا من 21 يونيو الجاري لطلاب الشعبة العلمية، و22 يونيو لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدة أنه جار الاستعداد لعقد الامتحانات وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة.

أرقام جلوس الثانوية العامة على تطبيق تنويهات

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بجدول مختلف لطلاب الشعبة العلمية عن طلاب الشعبة الأدبية، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات ورقيا وإلكترونيا على جهاز التابلت والبابل شيت، بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم، مشددة على الطلاب بضرورة متابعة الفيديوهات التعليمية التي يتم بثها على قناة مدرستنا 2 التعليمية للتدريب على الامتحانات النهائية قبل عقدها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات ستعقد فقط في المدارس الحكومية بالتنسيق مع عدد من الجهات لتأمينها.