حقيقة وجود حالة مصابة بالفطر الأسود في شمال سيناء

أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء، عدم وجود أي إصابات بالفطر الأسود بالمحافظة، مشيرة إلى أن جميع الحالات التي تدخل مستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد، تخضع للفحص الدقيق قبل الإعلان عن أي نتيجة.

وقال الدكتور حاسم حمدي رئيس قسم التثفيف بالمديرية، إن الحالة المحتجزة بقسم العزل لكوفيد ـ 19 في مستشفى العريش العام، ليست مصابة بـ«كورونا»، بل هي أعراض في العين وليس لها علاقة بالفطر الأسود، مشيرًا إلى أنه تم عرضها على أطباء أنف وأذن وحنجرة وعيون ورمد؛ لمعرفة نوعية الإصابة.

فحص حالة مشتبه بإصابتها بالفطر الأسود

وكان مصدر طبي بمستشفى العريش العام، أكد أن هناك حالة اشتباه كورونا محتجزة في قسم العزل لشخص يدعى «أحمد.س»، 61 عاما، كان محتجزا فىي غرفة رقم 4 جراحة عزل، تم الآشتباه في إصابته بالفطر الآسود، ولذا تم تشكيل لجنة ثلاثية من عدد من التخصصات لفحص الحالة.

ندوات تثقيفية لتجنب الإصابة بكورونا

من جهة أخرى، واصل فريق التثقيف بالمديرية، نشر ندوات التوعية لدى المواطنين؛ للالتزام بالتعليمات الخاصة بتجنب الزحام أو المصافحة وضرورة ارتداء الكمامة، والعمل على تجنب الأماكن المزدحمة والأسواق وصالات الآفراح.

وكانت مديرية الصحة، قد كلفت خطباء المساجد، بضرورة تذكير المواطنين بالحفاظ على التعليمات الوقائية والعمل على الالتزام بالتعليمات، كنوع من الالتزام الديني والمحافظة على الآخرين في المجتمع.