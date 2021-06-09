تطعيم 4970 مواطنا بلقاح كورونا داخل مستشفى العريش العام

شهد مركز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمستشفى العريش العام، في محافظة شمال سيناء، ازدحاماً ملحوظاً اليوم الأربعاء، وسط تزايد إقبال المواطنين على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تطعيم عدد 4970 مواطناً بلقاح فيروس كورونا، داخل مركز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في قسم اللقاح، التابع لمستشفى العريش العام، بجوار الباب الخارجي للمستشفى.

التسجيل متاح طوال الوقت لأخذ لقاح كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان قبل قليل، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً يومياً، بما في ذلك العطلات الرسمية.

ومن جانبه، أشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إلى أن الجرعة الثانية ستكون بعد 21 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وناشدت مديرية الصحة بشمال سيناء والوحدات الصحية بالمراكز المواطنين بضرورة تلقي اللقاح، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفاة حالة كورونا بمستشفى العريش العام

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الصحة أن شخصاً توفى اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وكان محتجزا بقسم العزل بمستشفى العريش العام، فيما تماثل ما يقرب من 13 آخرين للعلاج، وتم بالفعل خروجهم من المستشفى، فيما تتم متابعة 61 حالة في العزل المنزلى بمدينة العريش، و16 حالة أخرى مازالوا محتجزين داخل قسم العزل بمستشفى العريش العام.