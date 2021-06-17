غلق 40 منشأة طبية دون ترخيص ومخالفة للاشتراطات بقنا

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا، بالتعاون مع مديرية الصحة، حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الطبية في مراكز نجع حمادي وفرشوط وأبو تشت، خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن غلق وتشميع 40 منشآة بدون ترخيص أو مخالفة للاشتراطات، تنوعت بين عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل.

وتحركت الوحدات المحلية في المدن الثلاثة بشمال قنا، بالتعاون مع قسم العلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة والسكان، بعد ورود معلومات من بعض المواطنين بقيام منشآت صحية بمزاولة النشاط دون ترخيص وبالمخالفة للقانون، وجاء ذلك بإخطار والتنسيق مع الإدارات الصحية في كل مركز.

وبحسب بيان لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، اليوم الخميس، فقد قامت الحملة بالمرور على عدد من العيادات والمعامل، بدائرة المركز، وتمكنت من غلق عدد 11 عيادة و5 معامل تحاليل طبية وأشعة مخالفة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وتشميعها بالشمع الأحمر.

وفي فرشوط، أشار بيان للوحدة المحلية لمركز ومجلس المدينة إلى أنه تم تحرير محاضر غلق وتشميع 7 عيادات طبية ومعملين للتحاليل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك العيادات والمعامل.

وفي مركز ومدينة نجع حمادي، أعلنت الوحدة المحلية عن تحرير محاضر غلق وتشميع 9 عيادات طبية، و4 معامل تحاليل، ومركزين طبيين، بالشمع الأحمر، وذلك لمخالفتهم اشتراطات الترخيص، أو عدم الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومجلس مدينة نجع حمادي أن الحملة جاءت بعد ورود بلاغات من المواطنين بقيام هذه العيادات بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وأن الأطباء العاملين بها يحصلون على مبالغ مالية كبيرة، نظير الكشف أو الخدمات المقدمة، وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق مع إدارة نجع حمادي الصحية.