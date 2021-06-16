غلق مصنع منظفات وضبط 50 طن أرز فاسد بسوهاج

تمكنت حملة أمنية مكبرة لضباط مباحث التموين في سوهاج، من ضبط 3 أطنان دقيق تمويني، و50 طنًا من الأرز تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، غير مطابق للمواصفات، وضبط 4.4 طن سكر تمويني، و4.45 طن أسمدة خاصة بالجمعية الزراعية، وكذلك ضبط 430 أسطوانة بوتاجاز، فيما أُغلق مصنع منظفات يعمل بدون ترخيص.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية لضباط مباحث التموين، ما أسفر عن ضبط «عادل. م. م»، 52 سنة، صاحب مطحن مواني، ويقيم بدائرة مركز ساقلته لتجميعه كمية من الدقيق البلدي الخاص بالمخابز البلدية لإعادة نخلها وبيعها بالسوق السوداء، وكذلك ضبط 2 طن و250 كجم، و«صفوت. ر. ا»، 63 سنة، صاحب مطحن مواني ويقيم دائرة مركز ساقلته، لتجميعه كمية من الدقيق البلدي الخاص بالمخابز البلدية لإعادة نخلها وبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط 700 كجم.

وضُبطت أيضًا سيارة نقل الفيوم قيادة «صبري. س. ع»، 45 سنة، وبرفقته «عاشور. ج»، صاحب مضرب أرز الكائن بدائرة الفيوم، ويقيمان بذات الناحية محملة بكمية من الأرز التمويني الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة، غير مطابق للمواصفات القياسية، وتم ضبط 50 طن أرز.

كما ضبطت الحملة «عثمان. م. ع»، 25 سنة، مدير مسؤول مصنع منظفات بالمنطقة الصناعية ويقيم بالقاهرة، لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة مواد خام مجهولة المصدر في عملية التصنيع، وتم ضبط 16750 عبوة منظفات ومعطر، و6 آلاف كرتونة فارغة.

وضٌبط أيضًا «الأمير. م. ح»، 42 سنة، مدير مسؤول مستودع بوتاجاز ويقيم دائرة مركز طما، لتجميعه كمية من أسطوانات البوتاجاز صغيرة الحجم لبيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 262 أسطوانة بوتاجاز، وحررت المحاضر اللازمة، واُخطرت النيابة العامة للتحقيق.