غلق جزئي بشارع أحمد سعيد في العباسية.. اعرف التحويلات المرورية الجديدة

بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع المرور غلق جزئي بشارع أحمد سعيد بالعباسية، وذلك تمهيدًا لاستكمال أعمال إنشاء محور الفردوس، وجار تحويل المسار بالأماكن المتواجد بها العمل وذلك عن طريق إدارة المرور.

وقال اللواء محمد عقل، رئيس حي الوايلي بالقاهرة، إنَّه تمّ اختيار مسارات مرورية جديدة بمعرفة المرور خلال فترة الغلق لاستكمال إقامة المحور على دورين على مساحة نحو 1200 متر من ميدان تاكى مروراً بشارع أحمد سعيد.

توفير الوقت والجهد

وأضاف «عقل»، لـ«الوطن»، أنَّ محافظة القاهرة تعمل على تذليل أي عقبات في سبيل إتمام المشروعات القومية التى تحدث نقلة نوعية في العاصمة ومنها مشروعات الطرق والمحاور التي تحد من ازمة التكدس المروري وتوفر الوقت والجهد وتحدث سيولة مرورية في المناطق المختلفة.

تعويضات للمتضررين

وفى سياق متصل، يصرف جهاز التعمير بوزارة الإسكان تعويضات مالية للعقارات والورش التي تمّ إزالتها في إطار توسعة محور الفردوس بشارع الطيران بنطاق حي منشاة ناصر، علاوة على إقامة سور جديد على الطراز الإسلامي على المقابر التي تمّ إزالة أسوارها بسبب أعمال التوسعة في الغفير وصلاح سالم.

ومن المقرر أنَّ يسهم محور الفردوس في أحداث سيولة مرورية حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، ماراً ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، ماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير.