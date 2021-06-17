مقتل شاب أثناء ذهابه لعمله لخصومة ثأرية بالبداري

انهال ملثمون بطعنات نافذه بالبطن على أحد الشباب في قرية قاو النواورة التابعة لمركز البدارى فى محافظة أسيوط مما أدى إلى وفاته في الحال، بعد أن تربصوا له حسب شهادة شهود عيان أثناء ذهابه إلى عمله.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمورمركز شرطة البداري يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمقتل شاب على يد مجهولين أثناء مروره في الشارع بقرية قاو النواورة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مقتل الشاب «محمد يونس احمد » 27 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بقاو النواورة، ومصاب بطعنات نافذة بأجزاء متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

وقام الفريق بعمل التحريات اللازمة والتى أدت إلى الكشف عن غموض الحادث حيث تبين وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة أخرى في القرية، وخلال شهادة شهود العيان تبين أنه أثناء ذهاب المجني عليه إلى عمله في ساعة مبكرة من صباح اليوم انهال عليه عدد من الأشخاص الملثمين بعدد من الطعنات النافذة مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وكلفت المباحث بضبط المتهمين والسلاح المستخدم وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.