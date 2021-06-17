رئيس «مياه القناة»: نجحنا في إصلاح الأعطال المفاجئة بـ3 محافظات

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من إصلاح الأعطال والكسور المفاجئة لمواسير المياه، خلال الـ 24 الماضية، في محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

إصلاح كسر خط مياه أسفل المستقبل

وأكد رئيس «مياه القناة»، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد قطر 10 بوصات بمحطة أبوعارف بالسويس، وإصلاح خط مياه 300 أسفل كوبري مدينة المستقبل، بالإضافة إلى تركيب فاروغى قطر 500 بمدينة المستقبل لتغذية صوامع القمح الجديدة، وإصلاح خط مياه قطر 10 بوصات أمام قرية شعيب على طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي، كما تم إصلاح خط قطر 4 بوصةات بقرية سرابيوم، وتم عمل إحلال وتجديد لخط مياه 500 مم بطول 300 متر، المغذي لمنطقة أبوشرويد، والأماني، وجمعية الشرطة، وجمعية والكفاح؛ وذلك لضمان وصول المياه لأطراف الشبكات.

وأوضح «عصمت» أنه تم إصلاح خط مياه قطر 300 بالقنطرة شرق والمغذي لمنطقة الغطوس، وعزبة الصحة، وعزبة ناصر، كما تم إصلاح عطل مفاجئ في محبس 6 بوصات بالقنطرة شرق، وإصلاح عطل مفاجئ بمنطقة الـ 75 بمدينة القنطرة شرق، كما تم إصلاح خط 8 بوصات بمدينة فايد، وتعميق خط 4 بوصات أسفل مزلقان السكة الحديد بقرية سرابيوم.

التعامل الفوري مع الأعطال والكسور المفاجئة

وأشار إلى إصدار تعليمات مشددة بالتجاوب الفوري والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة؛ للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي الشكاوى.