رئيس «مياه مدن القناة» يتفقد أعمال تطوير محطة «البورسعيدية»

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف الكومباكت «وحدة البورسعيدية»، للإطمئنان على سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم بمعرفة شركة محافظات القناة، فى ضوء خطة التأهيل التي تستهدف الإرتقاء بآداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى إعادة تأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف بالكامل بطاقة تصميمية 90ل/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والعزب التابعة لها على مراحل، حيث تم البدء فى إعادة التأهيل لوحدة البورسعيدية بطاقة تصميمية 30 ل/ث والتى من المقرر دخولها الخدمة مع نهاية الأسبوع المقبل على أن تتم أعمال إعادة التأهيل للوحدات الأخرى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى .

وأكد «عصمت»، أن الأعمال تضمنت إعادة التأهيل ورفع كفاءة أعمال صيانة الطلمبات ومنظومات الكلور، وتغيير الوسط الترشيحي، وألواح الترسيب، وصيانة لوحات الرفع «العكرة – الفلاتر- الشبكة»، بالإضافة إلى أعمال دهان حاويات العكرة والترسيب والمرشحات.

ووجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى الإنتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية وذلك للقضاء على مشكلات مياه الشرب في المناطق التي تغذيها المحطة، وتطوير مأخذ المحطة طبقا للكود المصري والإهتمام بالموقع العام للمحطة، وتأمينه أولا بأول من نواتج الحفر وكذا نواتج الإحلال والتجديد مؤكدا أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظاً على الأصول وضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

يذكر أن اللواء عبد الحميد عصمت، أعلن أمس عن بدء اختبارات التوظيف للإعلان رقم (2) لسنة 2020 المرحلة الأولى لوظائف الهندسة والعلوم بنظام الأونلاين بمركز التدريب المطور للشركة بميدان مصطفى كامل في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو التحول الرقمي.