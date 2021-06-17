مفاجأة للموظفين.. 9 أيام إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر

تستطلع الهيئات الشرعية في مصر والسعودية، في 9 يوليو المقبل، الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا وتحديد موعد عيد الأضحى 2021 في مصر والعالم الإسلامي، وهي المناسبة التي ينتظر فيها المصريين إعلان أيام إجازة عيد الأضحى.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر

وبحسب الحسابات الفلكية فإن عدة شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، 30 يوما، وينتهي هذا الشهر يوم 10 يوليو 2021، ليبدأ شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا يوم 11 يوليو 2021، ووقفة عرفات ستكون يوم 9 ذي الحجة لعام 1442 هجريا الموافق 19 يوليو 2021، وموعد عيد الأضحى 2021 في مصر، سيكون يوم 10 ذي الحجة لعام 1442 هجريا الموافق 20 يوليو 2021.

ويعد عيد الأضحى هو العيد الوحيد الذي يتوافق فيه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على يوم واحد، عكس عيد الفطر الذي تختلف فيه رؤية الهلال مع تحديد موعد العيد من بلد لأخرى، وهو العيد الذي تسير فيه دار الإفتاء المصرية وراء ما تعلنه المحكمة العليا السعودية حول رؤية غرة شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وتتوافق إجازة عيد الأضحى كذلك بين العديد من البلدان الإسلامية.

إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر

وينتظر العاملون في الدولة إعلان إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر، وهي الإجازة التي بحسب الحسابات الفلكية سيكون عدد أيامها هذا العام 9 أيام، بالنظر إلى أن الحكومة ستمنح إجازة للعاملين في الدولة من يوم الاثنين 19 يوليو 2021 على أن تكون العودة للعمل يوم 25 يوليو 2021، بواقع 6 أيام ويضاف لذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 16 و17 يوليو 2021 وهما إجازة رسمية في الدولة، لتصبح بذلك 8 أيام، ومن المقرر أن تمنح إجازة رسمية يوم الأحد 18 يوليو 2021 بقرار من مجلس الوزراء كما حدث في المناسبات الماضية، لتصبح بذلك معدل أيام الإجازة 9 أيام، تبدأ من 16 يوليو 2021 وتنتهي يوم 24 يوليو 2021، ليعود الموظفين لأعمالهم اعتبارا من 25 يوليو 2021.