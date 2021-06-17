وزير الرياضة: حريصون على تطوير الطب الرياضي وتوطيد العلاقات الأفريقية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، فعاليات المؤتمر الإفريقي الدولي للطب الرياضي، الذي ينفذه الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان «آفاق وتحديات الطب الرياضي وطرق الوقاية في الدورات الأوليمبية في ظل جائحة كورونا».

وزير الرياضة: المؤتمر يأتي امتدادا للدور المصري الإفريقي في مجالات الرياضة

وأكد صبحي، أن المؤتمر يأتي امتدادًا للدور المصري الإفريقي في مجالات الرياضة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة الطب الرياضي المصري، ووصوله لأعلى المستويات.

ولفت إلى توطيد الدولة المصرية العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية في شتى المجالات وفق رؤية وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا تعاون الوزارة مع الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، وتقديم كل الدعم له على المستويات الفنية والإدارية جنباً إلى جنب مع الاهتمام البالغ بمنظمة مكافحة المنشطات المصرية «النادو» التي تعد من أهم المنظمات التي نهتم بها لتكون موازية للمنظومة الرياضية.

وطالب الوزير من المشاركين بالمؤتمر الخروج بورقة عمل تنفيذية يتم تطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية.

من جهته، قدم رئيس الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة، على استضافة فعاليات المؤتمر الإفريقي الدولي للطب الرياضي انطلاقًا من كون مصر ستظل دائمًا رائدة في احتضانها للبطولات والأحداث الدولية، والنجاح في تنظيمها في ظل أزمة كورونا، فضلًا عن أهمية انعقاد المؤتمر خلال الفترة الراهنة؛ لمناقشة العديد من المحاور التي تهم الرياضيين.

فيما أعرب المهندس أحمد أبو الجاسم، عن فخره للمشاركة في المؤتمر نيابةً عن رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية، مثمناً على إقامة المؤتمر الذي يناقش عدة موضوعات تهتم بصحة الرياضيين وسلامتهم، متمنياً تداول مناقشات بناءة بين جميع المشاركين في مجال الطب الرياضي لاسيما بعد التغيرات التي أحدثتها أزمة كورونا على مستوى العالم.

وأكد اللواء أحمد ناصر، أهمية انعقاد المؤتمر الذي يناقش موضوعات بالغة الأهمية تهم جميع الرياضيين، مشيداً بدور وزير الشباب والرياضة ودعمه الدائم لجميع الاتحادات الإفريقية الرياضية، وسعيه لإقامة البطولات الدولية فى مصر بمختلف الألعاب.

وأوضح الدكتور خالد مسعود، أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور الهامة أبرزها الرياضة وتأثيرها على الصحة النفسية، والفحص الشامل للقلب والأوعية الدموية للرياضيين قبل المشاركة في المنافسات الرياضية، والصلابة العقلية مع أبطال الأولمبياد، واللقاح ضد فيروس كورونا، والمستجدات الحديثة وطرق الوقاية في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في الجلسات النقاشية مجموعة من المتخصصين منهم الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور باتريك كوكر رئيس اللجنة الطبية بالأنوكا، الدكتور باسم فليجه الخبير الدولي فى الإصابات الرياضية، والدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب، والدكتور شريف عزمي والدكتور على رمضان عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي.