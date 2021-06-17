الإنتاج الحربي تدرب المهندسين على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

أعلنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، تنفيذ برنامجين لتدريب مهندسي الإنتاج والصيانة، بالشركات التابعة لها، ضمن المبادرة المصرية لإعداد كوادر «رقمنة الصناعة»، وذكر بيان للوزارة، أنّ المبادرة تستهدف تأهيل شباب المهندسين، بالتعاون مع شركة «جنرال إليكتريك الرقمية»، وممثلها المصري شركة «أيقن للتكنولوجيا الرقمية».

من جهته أشار المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ تنفيذ المبادرة، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانتقال الصناعة المصرية، إلى مرحلة العمل وفق نظم التحول الرقمي.

وأوضح أنّ المبادرة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتهدف لبناء قدرات التحول الرقمي بالقطاع الصناعي، من خلال تأهيل مهندسي الإنتاج الحربي، وكذا شباب المهندسين على مستوى الجمهورية، بمجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار الوزير إلى إنجاز مرحلة أولى تجريبية، شهدت تدريب عدد من مهندسي الإنتاج الحربي، لاختبار استعدادات جميع الأطراف المشتركة في التنفيذ، والتأكد من جاهزية المعامل والشبكات، وتلافي أي تحديات قد تظهر، وتجنب حدوثها خلال تنفيذ باقي المبادرة، التي تستهدف تدريب 1000 مهندس، كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية بغرض التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، وتجهيز مجموعة من المعامل، والمدربين القادرين على تأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة مستقبلا.

بدوره، أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد عيد بكر، العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات الوزارة، والموارد المتاحة؛ في تدريب المهندسين المختارين، داخل معامل قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، مشيرا إلى أنّه في ضوء نجاح تنفيذ البرنامجين التدريبيين، ستطلق الوزارة المبادرة وتعلن شروك التسجيل بها قريبا.

وأوضح أنّه من المقرر أن يشمل التدريب كل الجهات التي تمثل البيئة الصناعية المصرية، سواء حكومية مثل: وزارات قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، الاتصالات، أو القطاع الخاص ويمثله اتحاد الصناعات، فيما يحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة من شركة «جنرال إلكتريك»، المسؤولة عن تقديم المحتوى العلمي.