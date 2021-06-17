بعد 31 سنة.. علا رامي تتصدر محركات البحث بسبب «حنفي الأبهة»

قًبلة في إطار كوميدي في فيلم عُرض منذ 31 سنة دفعت باسم الفنانة علا رامي إلى محركات البحث في الساعات الأخيرة، بعد أن قرر نجلها عمر خورشيد مواجهة الجميع، قائلا إنه لا يخجل من مثل هذا المشهد.

الفنان الشاب فاجأ متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشر صورة من فيلم «حنفي الأبهة» لمشهد القُبلة الذي جمع والدته مع الفنان عادل إمام، مبديًا غضبه ممن يحاولون تجريحه بسبب هذا المشهد.

عمر خورشيد لوالدته علا رامي: «مش بوسة اللي تكسرني»

«الناس بتتعامل معايا ليه إن صورة زي دي ممكن تذلني أو تكسرني».. هكذا علق «عمر» على المشهد، لكنه كان حريصًا على توجيه رسالة إلى والدته: «مفيش أي حاجة عملتيها أوهتعمليها في حياتك ممكن تضايقني أو تكسرني».

وأضاف «خورشيد»: «شكرًا يا والدتي يا حبيبتي إنك ربتيني وكبرتيني وخلتيني الإنسان اللي أنا عليه دلوقتي».

لم تتوقف كلمات عمر خورشيد، التي جعلت اسم والدته يتصدر محركات البحث، إذ أكمل رسالته العلنية لها قائلًا: «بحبك أوي وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللي بيحبك وتقدمي لهم فن أفضل وأعظم دائمًا».

«حنفي الأبهة».. مواقف كوميدية لمجرم وسط عائلة ضابط

فيلم «حنفي الأبهة»، حسب مواقع السينما، عُرض في أبريل 1990، وهوم بطولة عادل إمام، فاروق الفيشاوي، هدى رمزي، علا رامي، رجاء الجداوي، يوسف داود، مجدي وهبة، مصطفى متولي، عبد الله محمود، وسيناريو وحوار بسيوني عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز.

جسدت الفنانة علا رامي خلال أحداث فيلم «حنفي الأبهة» شخصية منى شقيقة الضابط شريف والذي لعب دوره فاروق الفيشاوي، وكان يتولى إحدى قضايا السرقة التي يتورط فيها «حنفي» وقام بدوره عادل إمام.

وخلال الأحداث، يتعاون الضابط والمجرم معًا للإيقاع بأفراد العصابة، ويدخل «حنفي» منزل «شريف» ويتعرف على زوجته عبلة (هدى رمزي)، وشقيقته منى (علا رامي).

ويقع «حنفي» في غرام «منى»، وتدور الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن في ظل تواجد مجرم وسط عائلة الضابط. وفي أحد المشاهد، يستغل «حنفي» براءة «منى» وذهولها من تصرفاته ويقبّلها بطريقة كوميدية، الأمر الذي يصدم «شريف» من جرأة هذا المجرم.

علا رامي.. راقصة الباليه صاحبة الإطلالة الرقيقة

علا رامي من مواليد 1959، وهي خريجة المعهد العالي للباليه، وتنتمي لأسرة فنية، إذ أن شقيقتها هي الفنانة سحر رامي. بدأت «علا» مشوارها الفني في سن الطفولة، واُشتهرت بأدوار الفتاة الرقيقة الجميلة.

كان فيلم «السيرك» بمثابة انطلاقتها الحقيقية، قبل أن تلعب أدوارا متميزة في أعمال عديدة بعد ذلك منها «حنفي الأبهة، كتيبة الإعدام، أرض الأحلام، رأفت الهجان». ارتبطت علا رامي بالممثل إيهاب خورشيد، ومنه أنجبت ابنها الوحيد «عمر»، وهو من مواليد أغسطس 1984، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية.