والد عمر خورشيد في العناية المركزة إثر إصابته بذبحة صدرية

تعرض والد الفنان عمر خورشيد لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات، حسب ما أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب عمر خورشيد، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «الرجاء الدعاء لوالدي بسرعة الشفاء، هو الآن في العناية المركزة إثر ذبحة صدرية».

الفنان الشاب عمر خورشيد، هو نجل الفنانة علا رامي، وزوج الفنانة ياسمين جيلاني، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية منها «مطعم تشي توتو»، و«أشرار وطيبين»، و«قلب الخطر»، و«عزيز على القلب»، ومن الأفلام السينمائية التي قدمها «ماتيجي نرقص»، و«كاريوكي»، و«كليفتي»، و«ركلام»، و«ليالي الحب».

ندم بسبب دراسة الفن

ومنذ أيام، أبدى الفنان الشاب عمر خورشيد، استيائه الشديد من دخوله معهد الفنون المسرحية، في وقتٍ سابق، قائلًا: «4 سنين ولا ليهم لازمة ولا ضافوا حاجة.. كان ممكن بسهرتين تلاتة أبقى نجم».

وكتب عمر خورشيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «أنا بجد ندمت على اليوم اللي قررت فيه أدخل معهد فنون مسرحية علشان ميتقلش عليا أصله ابن فلان واتخرج بتقدير علشان ميتقلش عليا كوسة واخد عضوية النقابة علشان أبقى شرعي».

وفي شهر ديسمبر الماضي وجه الفنان عمر خورشيد، انتقادات لاذعة للفنانة عفاف شعيب، بشأن تصريحاتها التي انتشرت عبر السوشيال ميديا، والتي قالت فيها إنها «لا تعتبر الرجل الذي يغسل المواعين لزوجته بأنه رجل».

وكتب عمر خورشيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إيه اللي الأستاذة عفاف شعيب بتقوله ده، على فكرة أنا بغسل المواعين، وانهالت عليه تعليقات المتابعين الذين أشادوا غالبيتهم بمساندته لزوجته والمشاركة في الأعمال المنزلية، ومازحته بعض المتابعات وقولهن له (الرجل الحنين رزق)، فيما انتقد البعض تصريحات عفاف شعيب، وعدم تقديرها للزوج الذي يساعد زوجته في شغل البيت».