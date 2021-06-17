أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، عقب اعتمادها من المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة.

وأتاحت المحافظة، رابطا يمكن من خلاله التعرف على النتيجة، باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس

وأعلنت مديرية التربية التعليم، النتيجة عبر الموقع الرسمي لها، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من هنــــــــــــا، كما يمكن الضغط على أيقونة الشهادة الإعدادية من هنــــــــــــــا، وإدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية2021 بالاسم ورقم الجلوس.. اعتماد النتيجة

واعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، ظهر اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بنسبة نجاح بلغت 83.3%.

وأتاحت المديرية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2021، بالاسم ورقم الجلوس للطلاب.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات لهذا العام ٢٣١٨٣ طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين ١٩٠٠٦٤طالبا وطالبة، على مستوى مدارس المحافظة وتوابعها كاملة، فيما بلغ نسبة النجاح بالمكفوفين ٦٢,٥ %، والصم والبكم بنسبة ٨٥%، والمهني ٧٨,٦%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية2021 بالاسم ورقم الجلوس.. الأوائل

وهنأ محافظ الإسماعيلية، أوائل الشهادة الإعدادية 2021، واتاحت المديرية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، محافظة الإسماعيلية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، حيث جاء في المركز الأول تهاني عمر مقبل سليمان، من مدرسة الشهيد العطيفي، ودارين أحمد محمود من مدرسة 54 أكتوبر الرسمية للغات، وبسملة محمد فاروق من مدرسة الطائف الرسمية للغات.

وحصل 18 طالبا وطالبة على المرتبة الثانية وهم: هيا محمود محمد وآلاء محمود فارس، وندى أحمد عبد العظيم، ومحمد ناصر، وحنين عبد الفتاح، وكرمينا صفوت، ومنة الله أسامة، ومنة السيد، ومريم إبراهيم، ومنة الله أحمد، ورنا خالد، وسعيد محمد، وعمر محمد، وزينة أسامة، ومحمد أحمد، وحبيبة مجدي، وبسنت إسلام.

وتواصل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تليفونيا مع الثلاثة الأوائل، لتهنئتهم بالنجاح، متمنيا لهم المزيد من التقدم.

وأعرب المحافظ سعادته بحصول مركز ومدينة القنطرة شرق على المركز الأول بالشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية2021 بالاسم ورقم الجلوس.. الامتحانات

يذكر أنه أدى 23175 طالبا وطالبة، موزعين على 154 لجنة امتحانية من خلال 8 إدارات تعليمية، امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بالإسماعيلية.