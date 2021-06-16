ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس 2021.. الفتيات تتصدر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، منذ قليل، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بعد اعتماد النتيجة من اللواء عبد الحميد صقر محافظ السويس.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2021

وجاء في المركز الأول آية رمضان حسن محمود، وفي الأول مكرر شهد إيهاب الشهاوي بحصولهما على 280 درجة.

وفي المركز الثالث جاء كلًا من ندى عماد مليك عزيز ومريم محمود محمد وحبيبة حسن محمد جلال وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن منصور، ووفاء خالد عبد القادر وفاطمة أشرف محمود محمد وتسنيم أحمد محمد أحمد وإبرام نادر عبده يعقوب.

كما جاء في المركز الثالث أيضًا فاطمة أسامة عبد العليم عبد المقصود وبسملة محمد محمد نجيب وروان أشرف عبد العليم علي وياسمين سامي محمود أبو الوفا وسامي محمد حبشي حسين علي ومنة الله عامر محمد خضري وهالة محمد نبيل محمدي مراد.

وجاء في نفس المركز منة الله هشام عبد العليم محمد ومنة الله أحمد عبد الوهاب علي، وهلا أبو زيد ابراهيم محمد ويوسف أحمد ابراهيم علي وفيرينا راجي سامي يوسف جرجس ونرمين علي سعد الدين علي.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2021

وكان قد اعتمد اللواء عبد الحميد صقر محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية منذ قليل بنسبة نجاح بلغت 86.9 %، بحضور خالد سعداوي السكرتير العام ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس.

وقدم محافظ السويس التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المقبلة، متمنياً لهم مزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

رابط أوائل الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2021

وكان قد أدى 12 ألف طالب و610 من طلاب الشهادة الإعدادية بالسويس، الامتحانات هذا العام داخل 87 لجنة على مستوى مدارس السويس الإعدادية.

ويمكن لجميع الطلاب الاستفسار عن النتيجة عبر هذا الرابط من هنا .