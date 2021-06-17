منها «منع استيراد السكر».. أبرز تصريحات مسؤول بـ«التموين» عن السلع

كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الخطة الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى، من أجل معرفة المخزون الاستراتيجي من السلع، لمعرفة إمكانية التصدير للخارج، وكذلك الاستيراد، فضلًا عن المنتجات التي حققت فيها مصر الاكتفاء الذاتي، وذلك خلال حواره في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news».

وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات رئيس قطاع التجارة الداخلية خلال الحوار:

- كنا نستورد السكر خلال السنوات الماضية، لكن حققنا الاكتفاء الذاتي، من خلال تطوير صناعة السكر، ووجود مصانع، إضافة إلى الثقة في المزارع المصري.

- عملنا على التوسع في زراعة البنجر وتطبيق الزراعة التعاقدية، ووصلنا لشبه الاكتفاء الذاتي من السكر، كما أن الدكتور علي المصيلحي أعطى تعليماته بعدم استيراد السكر.

- المزارع الذى يزرع البنجر أصبح مطمئن أن زراعته تم التعاقد عليها، واستهلاك الشعب المصرى من السكر 200 ألف طن في الشهر.

- أصبح لدينا مخزون استراتيجي من السكر وبالتزامن مع موسم توريد البنجر فإن الوضع بالنسبة للسكر جيد جدا ولدينا اكتفاء ذاتي.

- وصلنا إلى 3.5 مليون طن من القمح تم توريدها للحكومة، وهو إنجاز كبير، وتم توفير 4 مليارات جنيه في القمح، فالقمح المصري من أجود الأقماح العالمية.

- قمنا بعمل صوامع حديثة لتخزين القمح تحافظ على سلامة ونظافة وجودة القمح، السعة التخزينية للصوامع خلال الفترة الراهنة أصبحت أضعاف السعة التخزينية خلال السنوات الماضية.

- أصبح هناك ثقة عالية بين المزارع والحكومة في توريد السلع، وهناك 3 ملايين ونصف طن من القمح تم توريدهم للحكومة.