أسماء تجار المخدرات بعد تصفيتهم في مطاردة مع الشرطة بالفيوم

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الفيوم، إن 4 متهمين بتجارة مواد مخدرة لقيوا مصرعهم خلال مطاردة أمنية بينهم وبين قوات الشرطة، أثناء مداهمة وكر لتجارة المواد المخدرة بمنطقة الجنينة بنطاق سنهور البحرية، حيث أطلق تجار المواد المخدرة النيران على قوات الشرطة فور رؤيتهم، فبادلتهم إطلاق النيران.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أصيب 3 آخرين بينهم نقيب شرطة، فيما تم ضبط 5 آخرين وبحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية بينها 3 بنادق آلية، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وسط حراسة أمنية مشددة.

أسماء تجار المخدرات الأربعة الذين قتلوا خلال مطاردة أمنية

وصرحت المصادر، بأن المتهمين بتجار المخدرات الأربعة المقتولين خلال مداهمة حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، لوكر تجارة المواد المخدرة بسنهور البحرية هم كل من؛ «محمد كمال عبد الفتاح، محمد صبحي عبد السميع، حسين محمد عثمان، ومحمد جمال محمد عباس»، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

تجار المخدرات عناصر إجرامية خطرة مطلوبة على ذمة قضايا

وأوضحت المصادر، أن المتهمين بتجارة المواد المخدرة، هم عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوبين على ذمة عدة قضايا أبرزها تجارة المواد المخدرة وحيازة والإتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص، والشروع في القتل، فيما وضحت المصادر أنّ تاجر المخدرات الثاني الذي لقي مصرعه «محمد صبحي عبدالسميع» فإن والدها مسجون بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

إصابة نقيب شرطة خلال مطاردة أمنية مع تجار المخدرات بالفيوم

كما أصيب نقيب شرطة محمود أحمد فرغلي، بكسر في القصبة اليسرى خلال المطاردة الأمنية بين قوات الأمن وضباط مديرية أمن الفيوم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.