بينهم لواء شرطة سابق.. حبس 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالفيوم

أمرت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، منذ قليل، بحبس لواء شرطة سابق، و9 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بقرية الخريجين بمركز يوسف الصديق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تم القبض عليهم صباح اليوم، خلال حفرهم والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بحثًا عن الآثار، أملاً في الوصول إلى الثراء السريع دون عناء عبر بيع الآثار بملايين الجنيهات، إلا أن معلومات وصلت عن قيام الـ 10 أشخاص بالتنقيب عن الآثار تسببت في ضبط المتهمين متلبسين.

بلاغ بقيام 10 أشخاص بينهم لواء شرطة سابق بالتنقيب عن الآثار

كان اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد علاء سعودي مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود معلومات عن حفر وتنقيب 10 أشخاص بينهم لواء شرطة سابق بمديرية أمن الفيوم، عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الخريجين بنطاق المركز.

فريق بحث وقوات أمن مركزي تضبط عصابة التنقيب عن الآثار

وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، ومدعمة بقوات الأمن المركزي، وتم القبض على المتهمين متلبسين خلال حفرهم وتنقيبهم، والتحفظ على الأدوات المضبوطة والمستخدمة في أعمال الحفر.

بينهم لواء سابق.. ننشر أسماء عصابة التنقيب عن الآثار بالفيوم

وتبين أن المتهمين هم «سامح.س.أ» صاحب المنزل محل التنقيب، «أسامة.ع.أ» لواء شرطة على المعاش، وثمانية أشخاص آخرين مقيمين بالقاهرة وهم؛ «محمود.ح.ح»، «بهاء.م.أ»، «طاهر.أع»، «ماجد.ح.ر» ونجله، «روفائيل.م.ح»، و«أحمد.ع.أ»، وبفحص المنزل عُثر على حفرة دائرية الشكل قطرها 3 أمتار وعمقها 10 أمتار، وجرى ضبط أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب.

المتهمين يعترفون بالتنقيب عن الآثار بأمر من لواء الشرطة

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة، بالتنقيب عن الآثار بأمر من اللواء السابق، مؤكدين أنه استعان بهم للحفر والتنقيب داخل المنزل.

في سياق متصل، نفى لواء الشرطة اشتراكه مع المتهمين في التنقيب عن الآثار، معللًا تواجده بالمكان لقيامه بزيارة صاحب المنزل الذي تجمعه به علاقة صداقة بالصدفة، وعدم معرفته بقيامه بالتنقيب عن الآثار.

تحرير محضر بضبط عصابة التنقيب عن الآثار بالفيوم

وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 850 إداري مركز يوسف الصديق لسنة 2021، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث عن الواقعة.