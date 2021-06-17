مصرع 4 تجار مخدرات وإصابة 3 وضبط 5 في مطاردة أمنية بالفيوم

وجه ضباط مديرية أمن الفيوم، برئاسة اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، ضربة موجعة، إلى تجار المواد المخدرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما نجحوا في القضاء على عصابة الإتجار بالمخدرات بنطاق مركز سنهور، حيث جرى قتل 4 تجار مواد مخدرة وإصابة 3 آخرين.

كما تم القبض على 5 آخرين، خلال مواجهة أمنية وتبادل إطلاق نيران دام لأكثر من ساعة بين قوات أمن الفيوم وعصابة الإتجار بالمواد المخدرة بقرية سنهور البحرية بنطاق مركز سنهور، وذلك للقضاء على تجار المواد المخدرة.

مصرع 5 تجار مخدرات وإصابة 3 وضبط 5 تجار مخدرات

كان اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بتمكن حملة أمنية مكبرة من المديرية، بقيادة اللواء صبري عزب مدير مباحث المديرية، قتل 4 تجار مواد مخدرة وإصابة 3 آخرين، والقبض على 5 منهم خلال تحضيرهم كمية كبيرة من المخدرات قبل توزيعها على متعاطي المواد المخدرة بنطاق سنهور البحرية، وبحوزتهم 7 قطع سلاح.

نقل جثث ومصابي تجار المخدرات إلى مستشفى الفيوم العام

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الفيوم، نقل 4 جثث لتجار المواد المخدرة، والذين لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة فجر اليوم، إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفيوم العام، كما جرى نقل 3 آخرين من تجار المواد المخدرة مصابين بطلقات نارية إلى ذات المستشفى.

حبس 5 تجار مواد مخدرة تحت حراسة مشددة

وتم نقل الـ5 تجار مواد مخدرة المقبوض عليهم، إلى قسم شرطة سنهور وسط حراسة أمنية مشددة تمهيداً للعرض على النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تحريز 7 قطع سلاح كانت بحوزتهم.