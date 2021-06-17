عاجل.. أمير قطر يجري تعديلا وزاريا مصغرا: بينهم النائب العام ووزير العدل

أفادت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني أصدر أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ونص على أن يعهد إلى عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بالإضافة الى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء القطرية، جرى تعيين عيسى بن سعد الجفالي نائبا عاما، ومسعود بن محمد العامري وزيًرا للعدل.

وأدى كل من النائب العام ووزير العدل اليمين القانوني صباح اليوم بالديوان الأميري.