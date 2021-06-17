تحرير 156 محضرًا خلال حملات مكثفة لضبط المخالفين بالأقصر

نفذ مسؤولو مجلس مدينة الأقصر، حملة مكثفة؛ لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام، ومتابعة التزام المقاهى والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وقال العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة داخل نطاق مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن وقيادة اللواء رفعت عبد الصمد مساعد مدير الأمن، والرائد بهاء أبو عايد وكيل إدارة مرافق الأقصر ، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المرافق .

واستهدفت الحملة شوارع «حي شمال، والهيلتون، والسبتية، والنجع الطويل، والنوافل والمركز الحضري للمرأة»، كما تم المرور على شوارع مدرسة الصنايع والمدينة المنورة والتليفزيون والمنشية للتمشيط، وأمام مبنى منطقة آثار مصر العليا المواجهة للمدخل الرئيسي لمستشفى الكرنك الدولي، حيث وردت شكوى بوجود «نصبة شاي» بهذه المنطقة، وتم رفع الإشغال وإزالة أسباب الشكوى من أمام مبنى الآثار.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المستهدفة وتحرير المحاضر الآتية: «25 محضر إشغال طريق، 5 محاضر نظافه، 17 محضر تصالح عدم ارتداء الكمامة، 11 بائعًَا متجولًا، 17 محضرًا لمضبوطات، 77 محضر إزالة إدارية، 4 محاضر شيشة، بعدد 19 شيشة».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.