مدارس فنية تقبل طلاب الإعدادية بدلا من الثانوية العامة

بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية، يتجه كثيرون إلى الثانوية العامة بينما يختار البعض الالتحاق بالمدارس الفنية بعد الإعدادية، وذلك كأحد بدائل الثانوية العامة 2021 بعد الشهادة الإعدادية.

ومع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية من كل عام، يبدأ الكثيرون بالبحث عن المدارس الفنية، لذا تستعرض «الوطن»، في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز المدارس الفنية التي يمكن التقديم لها بعد الإعدادية.

المدرس الفنية التجارية بعد الإعدادية

تعد المدارس الفنية التجارية بعد الإعدادية، من أهم بدائل الثانوية العامة، وتمكن الطالب من دخول كلية التجارة حال حصوله على درجات عالية في شهادة الدبلوم.

مدرسة البترول لطلاب الشهادة الإعدادية

كما تعتبر مدرسة البترول من أهم بدائل الثانوية العامة 2021 لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث يتخرج فيها الطالب ويعمل فني بترول في إحدى الشركات، وتضم أقسام البترول، الحاسب الآلي، الملابس الجاهزة، النقل البحري، التبريد والتكييف، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، وتتراوح مصروفات المدرسة ما بين 1000 للمدارس الحكومية بالإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وتبدأ من 3 لـ10 آلاف جنيه، للمدارس الفنية الخاصة.

المدارس الفنية الزراعية بعد الإعدادية

وتؤهل المدارس الفنية الزراعية بعد الإعدادية، الطلاب وتجعل لديهم الخبرة والكفاءة الكافية لإدارة المشروعات الزراعية، ويمكن للطالب الالتحاق بأحد المعاهد العليا، أو كلية التربية أو الزراعة بعد الحصول على شهادة الدبلوم.

المدارس الفنية للتمريض بعد الإعدادية

ويفضل الكثيرون الالتحاق بالمدارس الفنية للتمريض بعد الإعدادية، وتشترط هذه المدارس أن يحصل الطالب أو الطالبة على مجموع عال في اللغة الإنجليزية، كما تشترط اجتياز الاختبارات المقررة سواء طبية أو نفسية ، وألا يقل السن عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما، وأن يكون من أبناء المحافظة التي بها المدرسة.

المدارس الفنية الصناعية بعد الإعدادية 3 و5 سنوات

تعتبر المدارس الفنية الصناعية بعد الإعدادية، بنظام الـ3 و5 سنوات، أحد بدائل الثانوية العامة 2021، وتحدد المدارس الفنية الصناعية درجة القبول حيث تبدأ من 245 لـ260 درجة على اختلاف المحافظات.

المدارس الفندقي

من المدارس التابعة للتعليم الفني والتي يمكن الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية وتؤهلك لإعداد الطعام وممارسة الحرف المختلفة، ويمكن بعدها الالتحاق بكلية السياحة والفنادق.