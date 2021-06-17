نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة مساء اليوم

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 مساء اليوم، موضحة أنه جرى اعتماد النتيجة من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس، مؤكدة أنه تم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل والذين بلغ عددهم 222 طالباً وطالبة، مؤكدة أن إدارة السيدة زينب هي التي حصلت على أعلى نسبة نجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام، مشيرة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي هي التي يتم على أساسها التحاق الطلاب بالمرحلة الأعلى.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 تظهر خلال ساعات

وأضافت مديرية التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، ستكون متاحة على موقعها الإلكتروني مساء اليوم من خلال هذا الرابط، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول عليها من خلال الاسم ورقم الجلوس، مشيرة إلى أنه جرى اعتماد نتيجة الطلاب المكفوفين ونتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع.

وتابع المديرية، بأنه بلغ عدد الطلاب الذين حضورا امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، بلغوا 160432، ونجح منهم نحو 134626 طالباً وطالبة، مشيرة إلى أنه سيتم عقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات الماضية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بكامل درجاتهم، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تابعت الامتحانات منذ بداية إنعقادها، بالإضافة إلى أعمال التصحيح.

إدارة السيدة زينب الأعلى في نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

وقال ياسر محمد، مدير إدارة السيدة زينب التعليمية، والتي حصلت على أعلى الدرجات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، إن ذلك يعود إلى متابعة انعقاد الامتحانات بصورة منتظمة، ومتابعة أعمال التصحيح والتي راعت جميع الطلاب، بالإضافة إلى جهد الطالب وولي أمره والتي تعتبر أهم عامل أساسي في ذلك.

وأضاف «ياسر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2700 طالب، مؤكداً أن الإدارة حصلت على أعلى نسب نجاح على مستوى مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة.