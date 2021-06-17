لأول مرة.. «تعليم الكبار»: بروتوكولات مع البنوك لمحو الأمية الرقمية

بحث الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مع نظيره الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، آلية إنشاء 4 وحدات فرعية لتعليم الكبار بكليات الزراعة، التربية، التربية النوعية، والآداب.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عماد صموئيل منسق مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة، والدكتورة خديجة خطاب رئيس مركز تعليم الكبار بالجامعة، ومحمد الدالي مدير عام هيئة تعليم الكبار بسوهاج، ولفيف من أعضاء الهيئة بسوهاج والقاهرة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة.

في بداية اللقاء، رحب «عيزيز»، برئيس الهيئة والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار القرار الخاص بإنشاء الوحدات الجديدة بداخل 4 كليات بالجامعة كمرحلة أولى، عقب استلام اللائحة التنفيذية من الهيئة للاطلاع على جميع البنود الخاصة بها وإدراجها ضمن القرار، مؤكدًا أن الجامعة مهتمة بشكل كبير بملف محو الأمية وتعليم الكبار، حيث احتلت المركز الـ16 بين الجامعات المحلية والإقليمية في هذا الصدد بمحو أمية 853 مواطنا خلال دورة أبريل2021 الماضي، آملاً في الحصول على مراكز متقدمة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعات المصرية تلعب دورًا مهمًا في ملف محو الأمية وتعليم الكبار، باعتباره أحد المشروعات القومية التي تنشدها الدولة المصرية، موجهًا شكر خاص للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لما قام به من عملية تحفيز بشكل رئيسي لكل الجامعات حتى دخلت حيز المنافسة، آملاً أن يتم الإعلان في وقت قريب أن مصر خالية من الأمية.

ومن جانبه، قال الدكتور «العمري»، أن شهادة محو الأمية لن يحصل عليها إلا من أصبح قادرًا فعلاً على القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أن العدد المستهدف هذا العام بلغ 560 ألف مواطن، تم اجتياز أكثر من 80% من هذا العدد رغم ظروف أزمة كورونا، حيث ساهمت الجامعات المصرية في تحقيق 1,32% من هذه النسبة بواقع 160 ألف مواطن قامت بمحو أميتهم.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، أنه لأول مرة يتم توقيع بروتوكلات مع عدد من البنوك القومية، لمحو الأمية الرقمية، بالإضافة إلى محو أمية القراءة والكتابة، معلنًا أن مصر بها أكثر من 17 مليون أمي يجهلون التعامل الرقمي مع البنوك ومواكبة ظاهرة الشمول المالي، مناشدًا رئيس الجامعة أن يتم تحويل وحدات تعليم الكبار بالجامعة إلى وحدات ذات طابع خاص.

يذكر أن القائم بعملية التدريب من الطلاب يحصل على مبلغ 250 جنيهًا من هيئة تعليم الكبار عن كل حالة يمحو أميتها، إضافة إلى مبلغ 100 جنيه كحافز مادي من الجامعة وخصم 50% من الرسوم الدراسية، و50% من رسوم المدينة الجامعية.