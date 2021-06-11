جامعة سوهاج تطلق أكاديميات متخصصة في الألعاب الجماعية والفردية

أطلقت جامعة سوهاج، الموسم الرابع للأكاديميات الرياضية، وتشرف عليها إدارة المنشآت والأكاديميات الرياضية بالجامعة في الألعاب الجماعية «خماسي كرة، كرة السلة، كرة اليد، والكرة الطائرة»، والألعاب الفردية «الكاراتيه، الكونغ فو، التنس الأرضي، الجمباز، والسباحة»، من سن 4 سنوات كما يوجد اشتراك للشباب والسيدات.

وأشار الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إلى تنفيذ الجامعة لعدد من الأكاديميات في ألعاب رياضية مختلفة، تهدف في المقام الأول لتوسيع قاعدة المشاركة، وتسهم في إعداد جيل متخصص في شتى الألعاب، إضافة إلى اكتشاف المواهب، لتكون قاعدة للأندية بالمحافظة، ومن ثم للمنتخبات الوطنية.

وقال الدكتور ابراهيم البرعي عميد كلية التربية الرياضية، إن التدريب تحت إشراف نخبة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية ومجموعة من الكوادر من المدربين.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله المشرف على المنشآت والأكاديميات الرياضية، أن التدريب على ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، أمام المستشفى الجامعي بمدينة ناصر، وهناك عدد من الاختبارات تجرى قبل البدء في التدريبات.

وتابع الدكتور يحيى ثابت مدير الأكاديميات، بأن التدريب أيام السبت والأربعاء، من كل أسبوع، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء، والحجز يوميا بملاعب الجامعة من الساعة الخامسة حتى الساعة العاشرة مساء.