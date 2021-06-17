الأولى على «إعدادية بني سويف»: لم أركز في أنباء تسريب الامتحانات

«لم ألتفت إلى ما كان يثير على السوشيال ميديا بشأن الامتحانات، فكنت متفرغة للتركيز في المذاكرة والمراجعات».. بهذه الكلمات كشفت فاطمة هشام ناجي فهمي، الطالبة بمدرسة السلام بسمسطا في محافظة بني سويف، عن سر تفوقها وحصولها على العلامة الكاملة 280 درجة.

وقالت الطالبة: إنها لم تلتفت إلى ما أثير قبل الامتحان بشأن تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت متفرغة للتركيز في المذاكرة والمراجعة، وكان هذا هو الدافع القوي لتفوقها.

وأرجعت فاطمة هشام، الفضل في تفوقها لوالدها الذي يعمل مأمورا بالضرائب العقارية، ووالدتها، وكل أفراد الأسرة الذين هيأوا لها أجواء من الهدوء؛ مما أتاح لها التركيز في المذاكرة.

من جانبه، أضاف هشام ناجي فهمي، والد الطالبة: «نجلتي متفوقة منذ نعومة أظافرها، وتبذل قصارى جهدها لتحقق حلمها بالالتحاق بكلية الطب البشري».

كما أكدت والدة الطالبة، أن دورهم يقتصر على الاختيار الصحيح للمدرسين من ذوى الخبرات لتكملة بقية المواد، التي تحتاج فيها نجلتها إلى دروس، فضلا عن تنظيم الوقت والتشجيع الدائم والصلاة والدعاء.

في سياق آخر، اعتد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالي 2020 /2021، بنسبة نجاح 76.43 % لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 50729 طالبًا وطالبة، حضر منهم 41720 طالبًا وطالبة، وحصل 22 طالبًا وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، وكذلك أولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.