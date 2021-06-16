خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الاعدادية 2021

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بعد ظهورها في عدد من المحافظات، حيث من المقرر أن تبدأ كنترولات الشهادة الإعدادية تلقي طلبات التظلم على النتيجة، من اليوم التالي لإعلانها رسميا في المدارس حسب ظروف كل مديرية ومحافظة.

وبدأ أولياء الأمور في المحافظات التي ظهرت فيها النتيجة البحث عن خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، أملا في زيادة درجات أولادهم، خاصة وأن نتيجة الفصل الدراسي الأول لم يتم إدخالها ضمن مجموع الطالب، وبالتالي فإن تنسيق الثانوية العامة سوف يتحدد على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فقط.

خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 كالأتي:

- دفع قيمة التظلم لكل مادة بقيمة 20 جنيهًا للمادة الواحدة.

- دفع المبلغ المالي عن كل مادة بكنترول الإعدادية.

- الدفع حسب الجدول المعلن ولكل إدارة يوم في الدفع.

- يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع علي صورة ورقة الإجابة.

- يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.

- يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

- يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له.

- من أهم خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 أن يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة.

- يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الي موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.

- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.

- الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

- يتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

- الكنترول ليس له علاقة بالتصحيح نهائياً أو لجان التظلمات، الكنترول فقط إعلان النتائج.