رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا تكشف تفاصيل تكريمها من الملكة إليزابيث

كشفت عفاف علي، رئيسة الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، تفاصيل تكريمها من الملكة إليزابيث الثانية، قائلة إنها تفاجأت بتكريمها بوسام من الملكة اليزابيث الثانية، وجرى إخبارها بتفاصيل التكريم في عيد الفطر المبارك الماضي منذ شهرين.

وأضافت رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية في تصريحات على شاشة قناة «mbc مصر2»، أنها تسلمت الرسالة عبر البريد الإلكتروني، وجرى اعتماد هذه المنحة لها فى عيد ميلاد الملكة، وخاطبتها وشعرت بالرضا والسعادة، ومن المقرر أن تستلم هذه الجائزة من الملكة إليزابيث الثانية نفسها.

وأكدت أنها عند مقابلتها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ فترة أكدت أن مصر تعيش بداخلها حتى أن تواجدوا في آخر بلاد العالم، لافتة إلى أنها كانت مخرجة فى التليفزيون المصري، ودرست الإعلام في مصر، ولولا تعليمها المصري ما حققت أى نجاح فى أيرلندا الشمالية.

وأشارت إلى أنها عاشت 27 عاما فى أيرلندا الشمالية وجذورها من الإسكندرية، لافتة إلى فرحتها الشديدة بخبر تكريمها وردود الأفعال الواسعة التى شاهدتها من المصريين بعد خبر حصولها على وسام من الملكة إليزابيث الثانية.

في سياق منفصل وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بأنها «كريمة للغاية»، وتذكره بوالدته بعد لقائها في قلعة وندسور.

وقال بايدن: «لقد كان لدينا الكثير من الأحاديث الرائعة» وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

في حين قالت الملكة إليزابيث إنها تريد أن تعرف المزيد عن الرئيس فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، ومن المقرر أن يلتقي بايدن بنظيره الروسي، في قمة ثنائية بسويسرا الأسبوع المقبل، بعد حضور قمة الناتو في بروكسل.

وخلال حديثه في مطار هيثرو، قبل مغادرته المملكة المتحدة، قال بايدن إنه يتمنى لو تحدث إلى الملكة لفترة أطول.

وقال بايدن: «لقد كانت كريمة للغاية»، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنها ستتعرض للإهانة، إذا قال إنها «ذكّرتني بأمي من حيث مظهرها والكرم».

ولدى سؤاله عما إذا كان دعاها لزيارة البيت الأبيض، قال إنه فعل ذلك.

قبل ركوب الطائرة الرئاسية، تحدث الرئيس الأمريكي لفترة من الوقت على مدرج المطار مع بعض الضيوف، ثم ودع السيدة الأولى جيل بايدن التي ستعود إلى واشنطن.