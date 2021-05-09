الجالية المصرية في موسكو تحتفل مع الروس بعيد النصر «صور»

في التاسع من شهر مايو من كل عام، يحتفل الروس بعيد النصر على ألمانيا النازية، ويقام من أجله عرضا عسكريا في الساحة الحمراء الشهيرة بالعاصمة موسكو.

وكعادتها حرصت الجالية المصرية بروسيا على مشاركة المواطنين ذلك الاحتفال، حيث قال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، إن المصريين يحرصون دائما على الاحتفال مع الشعب الروسي في المناسبات والأحداث الوطنية المختلفة، وخاصة عيد النصر.

وأضاف العيسوي، في تصريح لـ «الوطن»، أنه في كل عام يجتمع أفراد الجالية المصرية بروسيا في الساحة الحمراء للاحتفال بعيد النصر، وذلك في ظل جهودهم لدعم العلاقات بين البلدين.

وخلال الاحتفالية تبادل الشعب الروسي والجالية المصرية الحديث حول عودة الطيران الروسي وأفضل الأماكن السياحية في مصر ودرجات الحرارة وكل ما يخص السياحة الروسية في مصر، بحسب قول العيسوي.

ويحرص الروس على مشاركة أبناء الجالية المصرية احتفالاتهم المختلفة سواء المناسبات الوطنية أو المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات، ليجتمعوا معا على حب مصر وروسيا.

العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية يعد مركز الحدث الأهم، حيث يتم بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في الدولة، إضافة إلى ضيوف روسيا من الدول الأجنبية.

وقاد العرض العسكري، هذا العام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وعاونه القائد العام للقوات البرية، الجنرال أوليغ ساليوكوف.

وشارك في العرض نحو 12 ألف جندي وحوالي 200 قطعة من الآليات العسكرية في استعراض النصر في موسكو، وحسب وكالة أنباء روسيا اليوم، ستحلق في سماء العاصمة والساحة الحمراء 76 طائرة حربية ومروحية.