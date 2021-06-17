توريد 369 ألف طن قمح وتحرير 78 مخالفة تموينية في المنيا

أعلنت مديرية التموين في المنيا، عن الاستمرار باستقبال وفرز الأقماح لموسم 2020 - 2021، حيث تم توريد 369840 طن و506 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو الجاري.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

من ناحيته، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن أعمال توريد القمح ستنتهي نهاية شهر يونيو الجاري، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهه فيروس كورونا المُستجد، حفاظا علي سلامة المزراعين وأيضا القائمين علي عملية استلام القمح بالمواقع.

وأوضح أنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبًا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، ويتم تسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.

أكد "يوسف" أن المحافظة بدأت فى إنشاء 3 صوامع حقلية جديدة بالمنيا، لمواكبة العمل بمشروع المليون ونصف المليون فدان والذى بدأت تجني ثماره وساهمت فى رفع نسبة توريد القمح هذا العام، وذلك فى مراكز العدوة وأبوقرقاص وملوى حيث زادت الأرض المزروعة بالمحافظة هذا العام إلى 300 ألف فدان، بينهم المساحة المنزرعة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأوضح أنه بجانب أعمال التوريد، تم ضبط 78 مخالفة تموينية متنوعة، خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 71 مخالفة للمخابز البلدية، و7 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لاحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية.