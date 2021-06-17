محافظ المنيا يُسلم 65 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 1450 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.

جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 65 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).

وأكد «القاضي»، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ، الشكر للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكدًا أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدي للمخالفين، وفقًا للقانون.

يشار أن محافظ المنيا، التقى في وقت سابق، باللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لمتابعة حصر وتخطيط وتطوير المناطق الصناعية، بمختلف المحافظات؛ للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي بها، وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات.

وقال المحافظ، إن اللجنة مشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هدفها تطوير المناطق الصناعية، لافتا إلى أن اللجنة تختص بتدقيق ومراجعة أراضي المناطق الصناعية، كما تتابع اللجنة بحث أسباب توقف المصانع عن التشغيل والعمل على إعادة تأهيلها وكذلك إعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية.