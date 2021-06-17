تغير خريطة سوق المحمول بمصر: «سامسونج» تتصدر.. و«هواوي» تتراجع

شهدت خريطة سوق المحمول داخل مصر تغييرات بعد أن باعت الشركات المصنعة للهواتف المحمولة، نحو 5 ملايين و324 ألف جهاز خلال الـ 4 شهور الأولى من العام 2021، بنسبة نمو وصلت إلى 17%، في الوقت الذي تراجعت فيه حصة هواوي الصينية من السوق المصرية، محتلة الترتيب السادس بنسبة 6.1%، سبقتها سامسونج، أوبو، ريد مي، وأنفينكس وريلمي.

سامسونج تتصدر قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا

وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 30.4% من إجمالي نتائج أعمال القطاع.

ريلمي تتفوق على هواوي وتحتل المرتبة الخامسة

وتفوقت «ريلمي» على العملاق الصيني «هواوي»، لتأتي في المرتبة الخامسة بحصة سوقية بلغت نحو 8.8%، وحافظت سامسونج بالصدارة مع زيادة حصتها من 24 لـ30%، و«أوبو الصينية» في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نحو 24.8%، وحلت كل من «ريدمي» و«أنفينيكس» في المركز الثالث والرابع، على التوالي، بحصة سوقية بلغت نحو 9.4% لكل منهما خلال تلك الفترة، فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 11.1% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية.

وعن أسباب تراجع هواوي الكبير في السوق المصرية، أكد مدحت محمد، أحد تجار الهواتف المحمولة في منطقة الدقي، أن نظام التشغيل الجديد الخاص بشركة «هواوي»، لم يلقى قبولًا من المستهلكين، مشيرا إلى أن عدد كبير من المستهلكين يفضل الاستمرارا في استخدام نظام التشغيل أندرويد، كونه أسهل ويتيح العديد من التطبيقات المختلفة التي لم تتوفر حتى الآن على نظام هواوي الجديد.

وتوقع «مدحت» بأن تستمر شركة هواوي في التراجع، نظرًا لعدم قدرتها على الوصول بشكل أكبر وأسرع للمستهلكين، مؤكدًا أهم أسباب استمرار تفضيل المستهلك لشركة سامسونج في تصدرها للمبيعات، ومن ثم الحصة السوقية، لتناسبه في الأسعار وأيضا في الجودة من حيث التصنيع.

وتابع: احتلت «أوبو الصينية» المرتبة الثانية، وهو أمر جديد بالنسبة لها، لكنها لن تستطيع الوصول إلى المركز الأول، نظرا لإمكاناتها المتواضعة بالنسبة للشركات المنافسة.